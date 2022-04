Seydikemer’de Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yıl dönümü kutlandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutlama törenine; Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemir Daydır, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, İYİ Parti Seydikemer İlçe Başkanı Sevgi Nurten Güler, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri, daire amirleri, belediye birim müdürleri ve görevli polis memurları katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Yüceur ve polislerin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Komiser Yardımcısı İhsan Şahin yaptı. Türk Milletinin sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin, teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü büyük gurur ve mutlulukla kutladıklarını ifade eden Şahin, “Türk Polisi, bugüne kadar Cumhuriyetin temel niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü saldırı ve tehdidi büyük başarı ile bertaraf etmiştir. 15 Temmuz günü dış güçlerin desteklediği terör örgütü tarafından ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik saldırı düzenlenmiş, özellikle Türk Polis Teşkilatı Gölbaşı Polis Özel Hareket Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü binalarının bombalanması ile çok sayıda şehit verilmiş, halkımızın da desteği ile çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak bu bölücü ve yıkıcı terör unsurlarını ülkenin başkenti yani kalbi olan Ankara’dan ve en büyük ilimiz olan İstanbul’dan hızlıca sökerek atmış, aynı gün Muğla İlimiz Marmaris İlçemizde de teşkilatımızın kararlı duruşu ve halkımızın yardımları ile yedi gün gibi kısa bir süre zarfında ormanlık alana saklanan tüm teröristler yakalanmıştır. Bu başarı, Ülkemizin her köşesinde, günün 24 saatinde gerektiğinde vatan ve millet uğruna şehit olmayı göze alarak yürütülen üstün hizmet anlayışının eseridir. Teşkilat olarak bu başarılarımızın sürdürülebilmesi için, halkımızın güven ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü günümüzde çağdaş Polislik, yakalanan suçlu oranı ile değil halkla geliştirilen ilişkilerin niteliğine, halka verilen güven ve suçu önleme sorumluluğuna halkın katılımını sağlama oranı ile ölçülüdür" dedi.

Türk Polisi’nin Atatürk İlke inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Şahin, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Türk Polisi, Cumhuriyetin ve yasaların kalkanı olacak, çağdaş bir görev anlayışı ile sorumluluklarını yerine getirecektir. Bu vesile ile daha nice kuruluş yıllarını gururla, şanla, şerefle, kutlayacak ve her geçen sene daha da güçlenecek ve milletiyle bütünleşecek olan Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor, görevi uğruna canlarını hiç çekinmeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

Tören konuşmanın ardından sona erdi.