Seydikemer’de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Girmeler Mahallesi’nde Resul B. yönetimindeki 48 U 3099 plakalı otomobil ile Mustafa A. idaresindeki 48 H 9599 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücü Resul B. ile yolcu olarak bulunan Kadir Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.