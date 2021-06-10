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Seydikemer’de TIR ve kamyon kazası

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kamyon ve TIR kaza yaptı. Araç içinde sıkışan TIR şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA 10.06.2021, 18:05
Seydikemer’de TIR ve kamyon kazası

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kamyon ve TIR kaza yaptı. Araç içinde sıkışan TIR şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye-Antalya karayolu Dont Mahallesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol üzerinde 100 metre aralık ile kamyon ve TIR kaza yaparak devrildi. Mazlum Akman yönetimindeki 33 EKG 93 plakalı boş tır ile Hüseyin Canyılmaz yönetimindeki 15 TA 564 plakalı hayvan gübresi yüklü kamyonun karıştığı trafik kazasında tır sürücüsü yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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