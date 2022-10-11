Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arazi kavgasında silahlar konuştu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer Dere Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu iddia edilen B.S. ve M.S. arasındaki tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. (61) isimli şahıs, eniştesi B.S.’yi (70) yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. M.S. olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri tarafından evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor