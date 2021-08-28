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Seydikemer’de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MUĞLA 28.08.2021, 17:40
Seydikemer’de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Seydiemer ilçesi Karaköy Mahallesinde 4 ayrı bölgede orman yangını çıkardığı öne sürülen G.C gözaltına alındı.

Jandarma’daki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Kasten orman yangınına neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı.

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