Seydikemer’de market ve fırınlar denetlendi

Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri fırın ve marketleri mercek altına aldı. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik, fahiş fiyat ile etiket denetimlerinde bulunan ekipler, fırınlarda da ekmeğin gramajını inceledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından fırın ve marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, ilçedeki fırın ve marketlerde fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında denetimlerini artırıp, KDV düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uygunluk olup olmadığını inceleyen ekipler, fırınlarda da pide ve ekmeklerde gramajı kontrol etti. Vatandaşların sağlığını korumak adına titizlikle hareket eden ekipler, fırınlarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi.