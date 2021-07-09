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Seydikemer’de kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA 09.07.2021, 15:57
Seydikemer’de kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K’nın ilçeye bağlı Zorlar Mahallesinde olduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Zorlar Mahallesi’ndeki yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından Eşen T Tipi cezaevine gönderildi.
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