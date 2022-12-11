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Seydikemer’de kaza: 1 ölü
Muğla’nın Seydikemer İlçesi Zorlar Mahallesi Çeşmeönü mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
MUĞLA 11.12.2022, 11:59
Muğla’nın Seydikemer İlçesi Zorlar Mahallesi Çeşmeönü mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
Mehmet Bülükkocagöz yönetimindeki 48 AJB 634 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu kenarındaki direğe çarptı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevke dildi.
Kazada araç sürücüsü 24 yaşındaki Mehmet Büyükkocagöz hayatını kaybetti. Kaza sonrası duman çıkan araçta itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.