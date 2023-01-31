Seydikemer’de kaza: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer ilçesi Kıncılar Mahallesi mevkii Çatak Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Tüfekçi idaresindeki 07 ELP 33 plakalı araç, Çatak Mahallesi yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yoldan çıkan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü Ramazan Tüfekçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Tüfekçi’nin Kayacık Mahallesi’nde ikamet ettiği ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.