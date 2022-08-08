banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Seydikemer’de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 08.08.2022, 12:07
Seydikemer’de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi Yedi Burunlar Mevkii’nde kamyonlar vasıtasıyla çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenilirken, Kamyon sürücüsü A.G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu