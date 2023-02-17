Seydikemer’de depremde vefat edenler için dua edildi

Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ve Seydikemer İlçe Müftülüğü tarafından, 11 ili etkileyen deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar için dua ve hayır lokması ikramında bulunuldu.

Türkiye’yi derinden etkileyen, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem afetinin 11’inci gününde yaralar sarılmaya devam ediyor. Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ve Seydikemer İlçe Müftülüğü, depremde vefat eden vatandaşlar için dua ve hayır lokması programı düzenledi.

Seydikemer Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen program Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Ardından depremde vefat edenler için dua edildi. Duanın ardından programa katılanlara lokma ikramında bulunuldu.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Hatay’dan gelen 850 kişinin ilçede misafir edildiğini belirterek “Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sağ kalanlara da Allah’tan sabırlar diliyorum. Seydikemer olarak depremin olduğu ilk andan itibaren hızlı bir şekilde, bütün personelimizle, belediye ile birlikte koordineli bir çalışmaya giriştik. Muğla Valiliği öncülüğünde, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından toplanan yardımlar AFAD’ın Koordinasyonunda tüm deprem bölgelerine gönderildi. Bugün itibariyle 31 tırımızı ayni yardım olarak bölgemize gönderdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza burada misafir ediyoruz. Kimisi kendi imkanlarıyla geliyor, kimisi devlet kanalıyla geliyor. Hepsi bizim misafirimiz. Hepsine, hayırseverlerin vermiş olduğu yardımlarda ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 850 kişiyi Seydikemer’de misafir ediyoruz. Hepsine tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Seydikemer’deki tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz ilk duyurularımızı yaptığımız andan itibaren hepsi canla başla evinde ne varsa buraya getirdiler. Herkes gönlüne düşeni, kendi bütçesi ile hala yapmaya devam ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bu yaraları el ele saracağız. Hepimizin ciğerine düştü. Hepimizin yakını, akrabası, arkadaşı, eşi, dostu, herkesin orada bir tanıdığı var vefat eden, depremden etkilenen. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.