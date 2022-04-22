Seydikemer’de ‘Çilek Çocuk Şenliği’

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası çerçevesinde düzenlediği ‘Tarım Çocuk Haftası’ etkinlikleri devam ediyor. Seydikemer İlçesi Döğer Ali Hilmi Yonca Döğerli İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle yapılan etkinlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Doğadan Öğreniyorum’ projesi ile güvenilir gıda, sağlıklı gıda ve gıda israfını önlemeye yönelik eğitimler verildi.

Etkinlik çerçevesinde Murat Kılıç’a ait işletme ziyaret edilirken, öğrenciler çilek hasadı yaptı. Hem çilek toplayan, hem de yiyen öğrenciler ‘1963’ten Günümüze Ata Tohumları Projesi’ ile domates, biber, patlıcan, karpuz, salatalık ve çilek fidesi dikti. Tarım geleceğimiz, geleceğimiz çocuklar ilkesiyle çalışmalar önümüzdeki süreçte devam edeceği açıklandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında düzenlediğimiz ‘Tarım Çocuk Haftası’ etkinlikleriyle çocuklarımıza tarımı sevdirmek, doğa bilinci aşılamak, ata tohumlarının önemini anlatmak ile suyun tasarruflu kullanılması, güvenilir gıda ve gıda israfının önlenmesi gibi kavramları kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugünde çilek işletmesinde ‘Çilek Çocuk Şenliği’ düzenledik. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ölçekte küçük değerde büyük kıyı balıkçılığı ve su ürünleri yılı ilan etmesi nedeniyle bu hafta sevgi evlerinden çocuklarımızı ve Yenice okulundan öğrencilerimize yönelik teknik gezi düzenledik. İki gün boyunca su ürünleri sektörünü tanıttık. Teknik ekibimiz eşliğinde balık yemledik, balıkçılığı ve denizlerin sürdürülebilirliğini anlattık. Ayrıca 32 bin öğrenciyi hedeflediğimiz “Tinga ve Dedektifler” adlı interaktif tiyatro gösterimiz devam ediyor. Tarım geleceğimiz, geleceğimiz çocuklar ilkesiyle bu gibi çalışmalarımız ileriki günlerde de devam edecek” dedi.