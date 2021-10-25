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Seydikemer’de ‘Bağbozumu Şenliği’

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Şükür Yemeğinde ‘Bağbozumu Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. En iyi kalite üzüm ve elma yarışmasının yapıldığı etkinlikte geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı uygulamalı olarak gösterildi.

MUĞLA 25.10.2021, 13:56
Seydikemer’de ‘Bağbozumu Şenliği’

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Şükür Yemeğinde ‘Bağbozumu Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. En iyi kalite üzüm ve elma yarışmasının yapıldığı etkinlikte geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı uygulamalı olarak gösterildi.

Bağbozumu şenliği Mevlid-i Şerif okunarak başlarken, geleneksel şükür yemeği sonrası Bağbozumu etkinliği bereket duası yapıldı. Etkinliğe Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, DSİ Aydın Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Eğitim Yayım Daire Başkanı Aysel Asıl, Seydikemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Ali Türkan, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer-Fethiye Süt Birliği Başkanı Turgut Tokmak, daire amirleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş konuşmasında Seydikemer İlçesinin tarımsal potansiyeline değinerek, özellikle Arsa Mahallesinde olan üretim ve birlikteliğe dikkati çekti. Bölgeye yapılan yatırım ve çalışmalardan dolayı İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine teşekkür etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Seydikemer’in tarımın kalbi olduğuna vurgu yaparak, üretilen ürünlerin daha iyi fiyata satılabilmesi için markalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarının önemine değindi. Bölgede tarımsal üretim alanlarının verimliliğine dikkat çeken Saylak, su kaynakları bol olan mahallede damlama-sulama çalışmalarının artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Saylak, Boşa harcayacak bir damla suyun olmadığına vurgu yaparak, üreticiyi Bakanlığın bu konuda vermiş olduğu desteklerden faydalanmaya davet etti.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker konuşmasında Seydikemer İlçesine atandığında İlçenin tarımsal potansiyelinin büyüklüğü karşısında şaşırdığını bir o kadar mutlu olduğunu söyledi. Üzümün kalitesine değinen Büyüker, raf ömrünün uzun olmasının ve Ocak ayına kadar hasat ediliyor olmasının avantajlarına vurgu yaparken, hasadın bereketli olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

En İyi Kalite üzüm ve elma yarışmasının jüriliğini Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Suat Büyükabalı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda Mühendisi Serpil İkiz ile Arsa Mahallesinden Öğretmen Mehmet Saygılı yaptı.

12 üreticinin katıldığı En İyi Kalite Elma dalında Bekir Sinanoğlu birinci, Veli Ünal ikinci, Gürol Öz üçüncü oldu. 14 üreticinin katıldığı En İyi Kalite Üzüm dalında Ramazan Çıtak birinci, Ersin Bozkurt ikinci, Salih Uçar üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediye, plaket ve başarı belgeleri törenle verildi.

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