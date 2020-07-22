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Seydikemer’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı
SEYDİKEMER’DE ALEVLERİN ARASINDA KAPLUMBAĞA KURTARILDI
MUĞLA 22.07.2020, 23:58
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde anız yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çamurköy Mahallesi Hortlaklar mevkisinde anız yangını çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, alevlerin arasında kaplumbağa olduğunu fark etti. Kaplumbağa için harekete geçen ekipler kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak yanmaktan kurtardı. Ekipler kurtarılan kaplumbağaya su döküp temizleyerek doğaya saldı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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