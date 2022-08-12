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Seydikemer’de 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 12.08.2022, 18:50
Seydikemer’de 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Seydikemer ilçesi Çukurincir Mahallesi’nden Yunanistan ve İtalya ülkelerine yasadışı düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, Karadere-Kumluova yolu üzeri ormanlık alan içerisinde 69 Suriye, 12 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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