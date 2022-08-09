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Seydikemer’de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakaladı.

MUĞLA 09.08.2022, 18:12
Seydikemer’de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyon çerçevesinde koylara inen ormanlık alan yolunda 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

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