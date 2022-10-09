Seydikemer’de 20 yıldır bir araya gelip dua ediyorlar

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi’nde vatandaşların bir araya gelerek imece usulü yaptığı şükür yemeğinin bu yıl 20’ncisi düzenlendi. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün de katıldığı şükür yemeğine binlerce kişi katıldı.

Seydikemer’in Karadere Mahallesi’nde 22 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin bir daha yaşanmaması amacıyla mahalle halkının bir araya gelerek imece usulü yaptığı şükür yemeği bu yılda Karadere Sahilinde düzenlendi. Şükür Yemeğine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak, Karadere Muhtarı Mustafa Özdemir, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Seydikemer Belediyesi ve Karadere Muhtarlığı’nın destekleri ile Karadere Mahallesi’ndeki vatandaşların imece usulü kazanlarda hazırladığı yemekler, duaya katılan vatandaşlara ikram edildi. Yemeklerin yenmesinin ardından hortum ve afetlere karşı dualar edilip yağmur duasında da bulunuldu.

Dedelerinin başlattığı geleneği devam ettirdiklerini belirten Karadere Muhtarı Mustafa Özdemir, 22 yıl önce yaşanan felaketin bir daha yaşanmaması amacıyla bir araya gelinip, dualar edildiğini anlattı. Özdemir; “Bu yemek geleneksel hale geldi. Halkımızın ve belediyemizin desteği ile bu yemeğin 20’incisini düzenledik. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 20 yıldır devam eden geleneği rahmetli amcası Mehmet Otgöz tarafından başlatıldığını hatırlatarak; “Bu yemek artık bir gelenek haline geldi. Şükür Yemeği vatandaşların bir araya gelerek birlik, beraberlik içinde ne kadar güzel işler yapılacağının bir göstergesi. 20 yıldır devam eden geleneğin her geçen yıl büyüdüğünü görüyoruz. İlk yıllarda 100-200 kişinin katılım gösterdiği Şükür Yemeğine bu yıl genci yaşlısı binlerce vatandaşımız katıldı. Burada yapılan yemeklerin erzakların da, yapılmasında bütün hanelerin katkısı çok büyük. Bunu sadece bir kişi yapmıyor, tüm Karadere halkı birlik beraberlik içerisinde yapıyor. Bu yemeğin yapılmasında emeği geçen başta muhtarlarım ve arkadaşlarım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu geleneği, göreneği bizim devam ettirmemiz lazım. İnşallah gelecek nesiller de bu geleneği, göreneği devam ettirir” ifadelerini kullandı.