banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaştılar
Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaştılar

Seydikemer yangını devam ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin üç mahallesinde etkili olan yangın devam ederken, bölgede mahsur kaldığı iddia edilen vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

MUĞLA 03.08.2021, 17:24
Seydikemer yangını devam ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin üç mahallesinde etkili olan yangın devam ederken, bölgede mahsur kaldığı iddia edilen vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam ediyordu. Yangının kontrol altına alındığı bölgede tekrar parlayan alevler, bir anda büyüyerek etkisini arttırdı. Yangının etkisini arttırması üzerine Dere, Bayır ve Çökek mahallelerinin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi. Arama Kurtarma ekipleri yangında mahsur kalan vatandaşlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinde mahsur kaldığı iddia edilen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
31°
açık