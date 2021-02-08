Servis şoförlerine destek

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel, ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla Muğla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçlarıyla taşıyacak. Sağlık çalışanlarını taşıyan servislere ücret ödemelerini Muğla Büyükşehir Belediyesi yapacak.

Covid-19 salgını ve pandemi dolayısıyla ‘S’ plakalı personel servis araçları sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve onlara destek olmak için Muğla il genelinde sağlık çalışanları ‘S’ plakalı personel servis araçları ile taşınacak. 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlayacak. “S” plakalı personel servis araç sahiplerinin taşıma bedelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük olacak şekilde ödeme yapılarak karşılanacak.

Sağlık çalışanlarının servis hizmetini verecek olan şoförler Muğla Büyükşehir Belediyesinin uygulamasından çok memnun olduklarını söyledi. Servis Şoförlerinden Birol Topsakal “ Evimize ekmek götüremez hale gelmiştik. Muğla Büyükşehir Belediyesine başlattığı bu uygulamadan dolayı teşekkür ederim” dedi. Yüzlerinin bir nebze güldüğünü söyleyen servis şoförü Ömer Can İlhan “Pandemi dolayısıyla evimize ekmek götüremez hale gelmiştik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’den Allah razı olsun” dedi. Bir başka servis şoförü Şenol Direksiz “aylar sonra araçlarımızın kontağını çevirdik. Servis şoförlerinin ve ailelerinin yüzünü güldüren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı ve UKOME temsilcisi Arif Özer “Pandemi sürecinde servis şoförlerimiz çok mağdur oldu. Aylardır araçlarının kontaklarını çevirmediler. Sağlık çalışanlarımızı 13 ilçede günde 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı dönüşümlü olarak taşıyacak. Muğla Büyükşehir Belediyemiz taşıma bedellerini servis şoförlerimize günlük olarak ödeyecek. Servis şoförlerimize bu salgın döneminde destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e tüm Şoförler odalarımız ve esnafımız adına teşekkür ederim” dedi.

Dünyayı ve ülkemizi 2020 yılı başından beri olumsuz etkileyen pandeminin birçok sektör gibi ulaşımda çalışan esnafı da zor durumda bıraktığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün farklı çözüm, destek arayışı içinde olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Tüm dünyayı kasıp kavuran, sosyal hayatı, ekonomileri ve birçok sektörü olumsuz etkileyen salgın nedeni ile birçok sektör destek bekliyor. Pandeminin başından beri bu salgının fedakar ve kahraman sağlık çalışanlarını belediyelerimizin araçları ile taşıyorduk. 13 ilçemizde sağlık çalışanlarımız için belediye araçlarımızı tahsis etmiş, onların izole bir şekilde yolculuk etmesini sağlamıştık. Şimdi bu hizmetimizi S Plakalı servis araçları ile yaparak uzun zamandır kontak kapatmak zorunda kalan esnafımıza bir nebze olsun ekonomik destek sağlamış olacağız. Birlik, beraberlik ve çözüme en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruzdedi.