Servis minibüsünde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Sel kabusunun yaşandığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde minibüste mahsur kalan bir grup öğrenci, Bodrum Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Selle birlikte tıkanan dere yatağı ve menfez önünden çıkan araç lastikleri ise dikkat çekti.

Akşamüstü saatlerinde batı mahallelerinde sel kabusu yaşanan Bodrum’da onlarca ev ile işyeri sular altında kalmıştı. Selden etkilenen bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Çalışmalara belediye ekiplerinin yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri de destek veriyor.

Sel nedeniyle kapanan Bodrum Turgutreis karayolu trafiğe yeniden açıldı. Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ortakent Mahallesi’nde selde minibüste mahsur kalan bir grup öğrencinin imdadına bölgede incelemeler bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler yetişti. Minibüsten Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da bulunduğu kamyonete alınan öğrenciler, evlerine götürüldü.

Bodrum - Turgutreis karayolunda tıkanan menfez yolun kapanmasına neden olmuştu. Menfez önünden ve dere yatağından çıkan araç lastikleri, dikkat çekti. Araç lastiklerinin menfezlerin tıkanmasında büyük etkisi olduğu ifade edildi.

Bodrum Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, zabıta ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeniz Cenaze İşleri Birimi çalışanları da yürütülen temizlik çalışmalara destek veriyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yardımcıları Tayfun Yılmaz, Hüseyin Tutkun ve Turgay Kaya’nın da aralarında bulunduğu heyetle selden zarar gören İslamhaneleri bölgesinde incelemelerde bulundu, mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Aras, su baskınlarından dolayı eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşların tüm zararlarının karşılanacağını dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hasar tespit çalışmalarına başladıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Burada muhtarımla şimdi tespit yapıyoruz. Yaklaşık 15 tane evin zemin katlarına su girdiğini gördük. Eşyaları tahrip olmuş, vatandaşlarımız zor durumda. Onların hepsine yardımcı olacağız. Sayın kaymakamımızla görüştük hem AFAD tarafından hem belediye tarafından zararlar kesinlikle tazmin edilecektir. Bu konuda vatandaşlarımızın şüphesi olmasın. Bizim, amacımız bundan sonra su ve sel baskınlarına kesinlikle uğramaması. Kanalizasyon çalışmaları bittikten sonra burada yağmur suyu tahliye faaliyetleri, yol düzenleme işlemleri yapılacak. Bu 3 günlük ve yarın sabah da devam edecek.”

Çok şiddetli bir yağış olduğunu ifade eden Aras, “Bizim de tahmin etmediğimiz bölgelerde sel ve su baskınları oldu. Bir daha su baskınların yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın şikayetlerine tamamen katılıyoruz, vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinlerken bizde çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Bize üzülmek değil bu işi çözmek görev verilmiş. Onun için buradayız. Bu gecede tüm ekipler birlikte görev başındayız. Selden zarar görmüş evlerin temizlik işlerine ekiplerimiz yardımcı olacak. Ben tekrar tüm vatandaşlarımızdan bu duruma geldiğimiz için özür diliyorum.” dedi.

Dere yataklarının çöplük gibi kullanıldığına dikkati çeken Aras, “Dere yatağından lastik, mobilyalar ve çöpler çıkıyor. Bu şu an da gördüğümüz tablolara yol açıyor. Dere yataklarını temiz tutmamız lazım ki su normal akışında gidebilsin.” diye konuştu.