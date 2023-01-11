Servis aracı kaza yaptı: 7 yaralı

Muğla’nın Milas-Ören karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

K.D.’nin kontrolünde seyreden 48 S 4003 plakalı servis aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan minibüste yolcu olarak bulunan B.U., A.Ç.Y., S.K., N.K., K.D., G.Ç. ve İ.M. yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.