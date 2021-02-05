Sertap Erener Pandemiyi tarihi mekanlarda değerlendiriyor

12 ay kazı çalışmalarının devam ettiği Stratonikeia antik kenti ünlü sanatçı Sertap Erener’i ağırladı.

Pandemi sürecini kalabalıktan uzakta geçirmeyi tercih eden ünlü sanatçı, araç ile 4 kişilik bir ekiple çıktıkları gezide Yatağan-Milas karayolu üzerinde tabelası yeni asılan Stratonikeia antik kentini görünce antik kenti ziyaret etti.

Kazı çalışmaları devam eden kentte Sertap Erener’i kazı Başkanı Bilal Söğüt eşlik etti. Stratonikeia ve Lagina antik kentinin kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kazı çalışmalarının her iki antik kentte de devam ettiğini söylerken, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası ziyaretçi sayımızda büyük artış oldu. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın ve GEKA’nın destekleri ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ünlü isimlerin de dikkatini çekiyor. Sertap hanım 4 arkadaşı ile antik kentimizi ziyaret etti. Kendisine antik kentimiz hakkında bilgiler aktardık. Önümüzdeki süreçte broşür bastırarak Muğla’mızın önemli yerli ve yabancı giriş ve seyahat noktalarında bu broşürleri dağıtmak istiyoruz” dedi.