Şehit Komiser için lokma hayrı
Görev için gittiği Muğla’nın Bodrum İlçesinden dönüşte Milas’ta trafik kazası geçirerek şehit düşen Komiser Ekrem Uyar için, Menteşe Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde lokma hayrı yapıldı.
Görev için gittiği Muğla’nın Bodrum İlçesinden dönüşte Milas’ta trafik kazası geçirerek şehit düşen Komiser Ekrem Uyar için, Menteşe Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde lokma hayrı yapıldı.
Kaza, 31 Aralık’ta Milas-Yatağan karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Üstün’ün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil Milas çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya yuvarlandı.
Kazada, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar olay yerinde görev şehidi olurken, araç sürücüsü Komiser Yunus Üstün hastanede tedavi altına alındı.
Memleketi Aydın Çine’de toprağa verilen Ekrem Uyar için Menteşe Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde lokma hayrı yapıldı.