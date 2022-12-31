Şehit Komiser için Emniyet Müdürlüğünde tören

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser 29 yaşındaki Ekrem Uyar, görev dönüşü içinde bulunduğu 48 NZ 258 plakalı hizmet aracının kaza yapması sonucu görev şehidi olmuştu.

Şehit Komiser için Muğla Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törende şehit Komiser Ekrem Uyar’ın özgeçmişi okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından tüm şehitler ve görev şehidi Komiser Ekrem Uyar için duanın okunmasının ardından şehit cenazesi memleketi Aydın Çine İlçesine uğurlandı.

Şehit Komiser Ekrem Uyar’ın memleketi Aydın Çine ilçesine uğurlanmadan önce düzenlenen törene, Babası Ali Rıza, annesi Mesudiye Uyar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, MSKÜ Rektörü Pro. Dr. Turhan Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri, mesai arkadaşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.