Şehit annesinin evi el birliğiyle taşındı
MİLAS’TA İKAMET EDEN ŞEHİT AİLESİNİN TAŞINACAĞI BİLGİSİNİ ALAN GÖNÜLLÜLER ELBİRLİĞİYLE AİLEYE YARDIM EDEREK, TAŞINMA İŞLEMLERİNİN DAHA KISA SÜREDE TAMAMLANMASINI SAĞLADI.
Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden şehit ailesinin taşınacağı bilgisini alan gönüllüler elbirliğiyle aileye yardım ederek, taşınma işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağladı.
1993 yılında terör saldırısı sonucunda şehit olan İbrahim Kuleli’nin Milas’ta ikamet eden ailesinin farklı bir adrese taşınmak için çalışma başlattığını öğrenen gönüllüler bir araya gelerek aileye yardım etti. Şehidin annesi Gülseren Kuleli’nin daha önceden kirada oturduğu Gümüşlük Mahallesi’nden, kendi evinin bulunduğu Burgaz Mahallesi’ne taşınma işlemi Milas Gençlik Merkezi koordinesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu Milas Yurt Müdürlüğü, Milas Belediyesi ve Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bazı Milas esnafları da teknik alanlarda hizmet vererek taşınma işleminin kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.
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