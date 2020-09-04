Şehit ailesi, çocuklarının adının mesire alanından kaldırılmasını istedi
MİLAS’TA İKAMET EDEN ŞEHİT AİLESİ, MENTEŞ MAHALLESİ’NDE BULUNAN ERCAN AYDIN MESİRE ALANI’NDAN ŞEHİT ÇOCUKLARININ ADININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ.
Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden şehit ailesi, Menteş Mahallesi’nde bulunan Ercan Aydın Mesire Alanı’ndan şehit çocuklarının adının kaldırılmasını talep etti.
Milas Belediyesi tarafından 2011 yılında Menteş Mahallesi’nde hizmete sunulan Mesire Alanı’na 1995 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Ercan Aydın’ın adı verilmişti.
İlk başlarda her kesime hitap eden mesire alanı daha sonraki yıllarda içkili mekan haline dönüştürüldü. Yaşanan bu dönüşümden rahatsız olan Şehit Ercan Aydın’ın ailesi Milas Kaymakamlığı’na başvurarak şehit çocuklarının isminin kaldırılması talebinde bulundu.
Rahatsızlıklarını dilekçe ile yetkili kurumlara bildiren şehidin babası Mehmet Aydın, “Menteş Mahallesinde bulunan mesire alanına Şehit Ercan Aydın ismi verilmişti. Ancak yerin amacı dışında faaliyet gösterdiğinden dolayı ismin kaldırılarak başka sokak veya caddeye verilmesi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Şehit ailesinin bu talebi 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’ de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşecek olan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşüleceği öğrenildi.
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