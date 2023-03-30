Şehit Aileleri Derneğinden Vali Tavlı’ya bina teşekkürü

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Taşkesen ve Yönetim Kurulu üyeleri, derneğin yeni hizmet binasına kavuşmasında katkıları nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonundaki görüşmeye Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Güngör, Sebahattin Zeynel Tanyel ve şehit yakını Arife Belen katıldı.

Ziyarette konuşan Vali Orhan Tavlı, “Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize milletçe şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyorum. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarının sonsuza dek yaşatmak Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin öncelikli görevidir. Bu vesileyle Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yeni hizmet binamız hayırlı olsun” dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni hizmet binasının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünde çok anlamlı bir günde hizmet vermeye başladığını belirten Dernek Başkanı Süleyman Taşkesen dernek binasının tahsisi, tadilatı, tefrişi konusundaki destekleri ile şehit ailelerine ve gazilerimize her zaman gösterdiği yakın ilgi ve alaka nedeniyle Vali Orhan Tavlı’ya teşekkür etti.