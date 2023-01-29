Sarp bölgede mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Muğlanın Marmaris ilçesinde kırsal bölgede sarp bölgede mahsur kalan keçi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibine Ortaca Okçular Mahallesinde dağlık ve sarp bölgede mahsur kalan bir keçi bulunduğu ihbarı yapıldı. AKUT Marmaris ekibi Okçular Mahallesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.