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Şarkıcı İntizar’ın babası Muğla’da öldü
Besteci, söz yazarı ve şarkıcı İntiraz’ın Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan babası Cemal Arslan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
MUĞLA 17.01.2021, 20:16
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Besteci, söz yazarı ve şarkıcı İntiraz’ın Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan babası Cemal Arslan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Asker emeklisi olan Arslan’ın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü yoğun bakım ünitesinde kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Cemal Arslan, yaşamını yitirdi.
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