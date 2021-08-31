Sanatçılar yangınlar sonrası ibretlik heykel yapıyor

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yaşayan sanat dernekleri yanan ormanlar için ibretlik heykeller yapmaya başladı.

On bir yıldır Datça Yakaköyü Mahallesi’nde uluslararası sanat etkinlikleri, heykel çalıştayları düzenleyen, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA) Kurucusu Nevzat Metin, Kalimerhaba Derneğinin önerisi ile “Yangın Anı Heykeli” için Sanatçılarını seferber etti.

Nevzat Metin Marmaris’te yangın alanında olması gereken bu ibret heykelinin, orman yangınlarında şehit olanların yanı sıra yanan ağaçları ve yangında can veren bütün canlıları da simgeleyeceğini söyledi. Birçok sanatçının tasarım üzerinde çalıştığını belirten Nevzat Metin, seçilecek eser için akademik bir değerlendirme kurulunun yanı sıra, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın da görüşlerinin alınacağını belirtti.

Tasarım konusundaki çalışmaların Eylül ayı sonu biteceği, heykelin ise Ekim ayı içerisinde başlanarak tamamlanabileceği bilgisini veren Nevzat Metin, Cumhuriyetimizin 98. Yılının kutlanacağı 29 Ekim 2021 günü, bu heykelin de Marmaris’te açılışının gerçekleştirilmesinin önemine değinerek “Bu mavi- yeşil vatan bize tüm değerleri ile emanet edilmiştir, bizim görevimiz bu emaneti yücelterek gelecek nesillere bırakmak için çalışmaktır” dedi.