Sanatçı Sarpkaya’dan Marmaris’te bir sergi, bir söyleşi

Sanatçı Gökhan Sarpkaya “Delilik” adlı sergisiyle Marmaris Belediyesi İçmeler Kültür ve Sanatevi’nin konuğu oldu.

“Delilik” başlıklı sergi, açıldığı günden bu yana İçmeler’de kültür ve sanatın adresi olan İçmeler Kültür ve Sanatevi’nde sanatseverlerle buluştu. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği’nin (MAKSAD) organize ettiği sergide, yaşamını İçmeler’de sürdüren Gökhan Sarpkaya’nın kendi deyimiyle ironi ve trajedi dolu çalışmaları yer aldı. Açılışına Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Cengiz Kaya’nın da katıldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergi 12-30 Eylül tarihleri arasında Pazartesi günleri hariç her gün ziyaret edilebilecek.

Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü, Devrim Erbil Atölyesi mezunu sanatçı aynı mekanda bir de söyleşi düzenleyecek. “Toplum ve Sanatçı Duyarlılığı” konulu söyleşi 17 Eylül Cumartesi, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.