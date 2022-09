Sanat Güneşi Zeki Müren’in evine ziyaretçi akını

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 26. yılında uzun yıllar yaşadığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde anılıyor. Sanatçının Bodrum’da müzeye çevrilen evi ziyaretçi akınına uğruyor.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümünde, çok sevdiği Bodrum’da düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Sanat Güneşi Zeki Müren’in Kumbahçe Mahallesi’nde müze olarak kullanılan evi, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Müren’in evinin her köşesini gezen ve kişisel eşyalarını, elbiselerini, aldığı ödüllerini, fotoğraflarını yakından inceleyen sevenleri, duygusal anlar yaşadı. Kimi sevenleri dualar okudu.

Ankara’dan gelen Gülten Silsüpür, evini çok merak ettiği için ziyarete geldiğini ifade ederek, “Allah rahmet eylesin. Ziyarete geldim. İçine girdim, çok hüzünlendim. Çok sevdiğim bir sanatçıydı. Tabi ki onun yeri doldurulmaz. Evi, kendisine göre, çok mütevazı bir yaşantısı var. Çok beğendim. Hem hüzünlendim hem de mutlu oldum" dedi.

Zeki Müren’in her ölüm yıl dönümünde ziyarete geldiğini dile getiren Pembe Çakır da, “Çok üzülüyorum. Sağlığında da gelirdim buraya. Hatta birlikte resmimiz vardı. Bugün onun ölüm yıldönümü. Mevlit okunuyor. Her yıl gelirim. Akşam da konserine gelirim. Bu sene bilet bulamadım diye üzülmüştüm, yeğenim gönderdi, Ezgi telefonuma. Çok mutluyum. Buraya o kadar hızlı geldim ki her yıl gelmek çok büyük bir şey. Böyle bir sanatçı daha gelmez. Türkiye’ye değil, Dünya’ya gelmez. Şu sese bak. Her şeyiyle mükemmel" ifadelerini kullandı.

İzmir’den gelen Cansel Toprak, “Sanat Güneşi’mizin evini ziyaret etmek çok güzel bir şey. Onun neler kullandığını görmek, aksesuarları, resimleri, aldığı ödülleri falan görmek. Onun için geldik zaten. Gayet de hoşumuza gitti. Çok güzel geldi buraya gelmek. Bizim çocukluğumuzun geçtiği jenerasyondaydı. Elbiseleri görmek baya bir duygulandırdı. Eskiye dönüş gibi bir şey oldu bizim için" dedi.

Anma etkinliklerinde ayrıca mevlit okutulup lokma döktürüldü.