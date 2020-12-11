Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

Aydın-Muğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Yükü hem oldukça fazla hem de dengesiz olan kamyon, oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu istikametinde ilerleyen kamyon yatağan yakınlarında zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. Adeta yola sığmayan kamyon dengesiz ve oldukça havaleli olan yükü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu.