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Saman balyaları yandı
MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ KIRSAL PAŞAPINARI MAHALLESİNDE SAMAN BALYALARININ BULUNDUĞU BİR DEPODA YANGIN ÇIKTI.
MUĞLA 24.07.2020, 14:29
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Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Paşapınarı mahallesinde saman balyalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Paşapınarı Mahallesi küme evlerinde çıkış nedeni tespit edilemeyen balya yapılmış ve boş arazide duran samanlar alev aldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.
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