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Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı
MİLAS’TA NARKOTİK EKİPLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE SAKSI İÇERİSİNE DİKİLMİŞ 3 KÖK HİNT KENEVİRİ VE 530 GRAM ESRAR İLE GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
MUĞLA 30.09.2020, 15:52
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Muğla’nın Milas ilçesinde narkotik ekiplerin yaptığı çalışma ile saksı içerisine dikilmiş 3 kök hint keneviri ve 530 gram esrar ile yakalanıp gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen bir ikamete Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 530 gram esrar, 3 kök ekili hint keneviri ele geçirilirken, Ş.U. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ş. U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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