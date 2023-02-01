Saklandığı evde yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şüphelinin, Bodrum’da olduğu belirlendi. Annesine ait evde saklandığı tespit edilen şüpheli, Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ’nün geçmiş dönem Bodrum esnaf yapılanmasında olduğu ifade edilen 45 yaşındaki H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.