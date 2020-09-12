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‘Sakin Şehir’de Covid-19 denetimi

MUĞLA’NIN ‘SAKİN ŞEHİR’ UNVANLI ULA’NIN AKYAKA MAHALLESİNDE KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI JANDARMA KOMUTANI VE EMNİYET MÜDÜRÜ COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKE DENETİMİ YAPTI.

MUĞLA 12.09.2020, 15:55
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‘Sakin Şehir’de Covid-19 denetimi

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın etiği Ula’nın ‘Sakin Şehir’ unvanlı Akyaka Mahallesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi yapıldı.

Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Ula İlçe Jandarma Komutanı Özkan Yaldır ve Ula İlçe Emniyet Amiri Adil Saçan’ın katılımıyla yapılan denetimlerde maske takılması ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

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