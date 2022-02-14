Sakin Şehir Köyceğiz’de Limon isimli kedi müzik derslerinin vazgeçilmezi oldu

Muğla’nın Sakin Şehir ünvanlı Köyceğiz ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrencilerin beslediği Limon isimli kedi müzik dersini hiç kaçırmazken, öğrencilerle birlikte derse giriyor.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu’nu mesken tutan Limon isimli kedi, müzik dersine olan ilgisi nedeniyle öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok seviliyor. Limon, müzik sesini duyar duymaz hemen kapının önüne gelerek miyavlamaya başlıyor. Öğrencilerin sınıfa aldığı kedi, içeriye girip masanın üstüne atlayarak ders boyunca öğrencilerin hep bir ağızdan söyledikleri şarkıları dinliyor.

Sevimli kediyi çok seven öğrenciler, Limon’u elleri ile besliyor. Kendi imkanlarıyla mama temin eden öğrenciler, kedinin yemek öğününü hiç aksatmıyor. Okul Müdürü Zekeriya Kandırmış ve Müdür Yardımcısı Ebru Özçam öğrencilerde hayvan sevgisini artırmak, duyarlılık oluşturmak adına kediye okulda bakılmasına izin verdiklerini ifade ederken, öğrenciler de Limon’u çok sevdiklerini ve onun okulda olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.