Sakin Kent’te uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık istihbari çalışmalar sonucu 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonrası Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde ve diğer mahallerde eş zamanlı 14 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, kokain, bonzai, sihirli mantar, 6 adet öğütme aparatı, 3 adet hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 adet sentetik ecza, 41 adet uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 adet uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 adet kullanma aparatı, 6 adet uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 adet özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 adet uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 adet cep telefonu, 4 adet flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.