Sakin kent Akyaka’da sakinlik hakim

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ’Sakin Şehir’ unvanlı Akyaka sakinliğini koruyor.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ’Sakin Şehir’ unvanlı Akyaka unvanına yakışır halde yine sakinliğini sürdürüyor. Sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda için otellerde yüzde doksan civarında rezervasyon doluluğu olduğu öğrenildi. Hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle mahallede yaşayan yerli halk bayram öncesi nüfus sayısı artmadan denizin tadını çıkartırken, tatil yapan yerli ve yabancı turistler de denize girip güneşlenerek keyifli saatler geçirdi.