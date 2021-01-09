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Sakar Rampası’nda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
Muğla’da dün başlayan sağanak yağışın ardından bugün 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
MUĞLA 09.01.2021, 12:56
Muğla’da dün başlayan sağanak yağışın ardından bugün 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.Muğla’nın Kızılağaç-Akyaka kavşağı arasındaki Sakartepe rampasında sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10-15 metreye kadar düştü. 10 kilometrelik Sakartepe rampasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yaşanmazken, rampada izin belgesi olan araçlar sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşadı.
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