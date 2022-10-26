Sahil Güvenlik radarı tespit etti, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.