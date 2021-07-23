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Sahil Güvenlik Komutanından Bayram ziyaretleri

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Kurban Bayramı münasebetiyle Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve bağlılarında ziyaret ve incelemelerde bulunmuştur.

MUĞLA 23.07.2021, 10:48
Sahil Güvenlik Komutanından Bayram ziyaretleri
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Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Kurban Bayramı münasebetiyle Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve bağlılarında ziyaret ve incelemelerde bulunmuştur.

Tuğamiral Kendir, Bayraklı, Dikili, Ayvalık, Bodrum, Yalıkavak, Göcek ve Fethiye Sahil Güvenlik birimlerini de ziyaret ederek bilgi aldı.
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