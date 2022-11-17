Sahil Güvenlik ekipleri bu kez kadına şiddeti önlemek için daldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalış ekipleri, kadına şiddete dikkat çekmek için denize daldı, pankart açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Meydanı’nda görevliler, kadına şiddete karşı ve KADES hakkında bilgilendirme yaparak, broşürler dağıttı. Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı dalış ekipleri de botla denize açılarak "Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma" yazılı pankart açtı.

Bilgilendirme yapılan vatandaşlardan Demet Yaman, "Kadınların şiddet görmemesini, dışarıda erkeklerden korkmadan dolaşabilmesini istiyorum’’ dedi.

Etkinliğe katılan basın mensubu Arif Çataroğlu, "Kadına şiddete biz de hayır diyoruz. Kadınlar güçlüdür, toplumda sadece bilinç ve eğitim gerekli. Şiddetin her türlüsüne karşıyız" şeklinde konuştu.

Arzu Barışkaner adlı basın mensubu ise, "Kadına karşı şiddetin önüne kesinlikle geçilebilir. Kadının korunmaya ihtiyaç duyması maalesef üzücü. Şiddet gösteren erkeklerin psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi edilmeleri gerektiğini düşünüyorum’’ diyerek şiddetin tüm türlerine karşı olduğunu belirtti.