Saha ziyaretleri ve halk buluşmaları devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, saha ziyaretleri ve halk buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Aras, Mahalle Muhtarı Zeki Pay, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Gümüşlük Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde sahil şeridi boyunca işletmeleri dolaşarak işletme sahipleri ve çalışanlarına iyi dileklerde bulundu. Vatandaşlardan ve işletmecilerden gelen talep ve şikayetleri dikkatle dinleyen Başkan Aras, merak edilen konular ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Gümüşlük ziyaretini el işi stantlarının bulunduğu sokaktaki vatandaşlarla da sohbet ederek tamamlayan Başkan Aras, Koyunbaba Mahallesi Bölme Halk Plajı’nda düzenlenen Halk Buluşmasını vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

“Yarınlar açısından ikametgah önemli”

İkametgahını Bodrum’a almanın öneminden bahseden Başkan Aras, “Bu yatırımlar açısından önemli. Tamamen nüfusa dayalı yatırım ve İller Bankası yardımı geliyor. Şu anda 187 bin 400 olan resmî nüfusumuza nazaran yaklaşık sabit yaz kış 450 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Bu konuda gittiğim her mahallede serzenişte bulunuyorum. Yılın büyük çoğunluğunu Bodrum’da geçiriyorsanız birinci ikametinizi Bodrum’a almaya ihtiyaç var. Sadece belediye için değil, aynı zamanda doktor, kolluk kuvveti, öğretmen gibi ihtiyaçların karşılanması için de önemli” dedi.

Şirketle, MUSKİ’yle, Aydem’le yapılan çalışmaların üzerine Bodrum Belediyesi olarak onların bitirdiği sokak ve caddeleri yapmak için ihale yaptıklarını söyleyen Başkan Aras, “Bu işlerden yakın bir zamanda kurtulacağız. 2023 Mart’ta Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi bitiyor. Daha sonra devam eden Terfi Merkezi çalışmaları var, onlar tamamlanacak. 2023 yılının sonuna kadar umuyorum ki birçok yerin çalışmalarını ve yollarını halletmiş olacağız” dedi.

Başkan Aras, bölgede bulunan halk plajlarının daha iyi konuma getirileceğini ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belediye kafelerin hizmet vermeye başlayacağını da söylerken toplantı sonunda Halk Buluşmasına katılım gösteren vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.