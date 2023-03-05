Saha çalışanlarına psikolojik ilk yardım destek eğitimi

6 Şubat’ta 11 ilde yaşanan depremin ardından deprem mağdurlarıyla kurulacak iletişim ve yapılacak saha çalışmalarında, Bodrum Belediye personelinin güçlendirilmesine yönelik “Saha Çalışanları için Psikolojik İlk Yardım Atölyesi” gerçekleştirildi.

Deprem sonrası Bodrum’da otellere ve evlere yerleştirilen deprem mağdurlarının depremin yol açtığı travmaları atlatabilmelerinde kolaylık sağlamaları için belediye personeli yoğun mesai harcıyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen atölyelerde sahada çalışacak personelin travmaya duyarlı hizmet üretmelerini merkeze alan yöntemlerine katkıda bulunmak ve hizmet sürecinin uzun soluklu yürütülebilmesini sağlamak için psikolojik güçlendirme ve destek konularında detaylı bilgi paylaşımı sağlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen atölyelerde deneyim aktarımları da yapılırken sürecin uzun soluklu yürütülebilmesi için yapılacaklar, mağdurların psikolojik güçlendirmesi için yöntemler, zorlu yaşam deneyimlerinde travmaya duyarlı hizmet üretme teknikleri konularında bilgi paylaşımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi, 2019 tarihinden bugüne ürettiği her hizmeti Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin yol açtığı eşitsizliklerin, hak ihlallerinin yol açtığı travmaları da kapsayacak şekilde başlattığı atölyeler ile her türlü ayrımcılığa karşı mücadele hizmetlerini kararlı bir şekilde sürdürülebilir politikalar çerçevesinde üretmeyi sürdürecek.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu koordinasyonunda Psikolojik Danışman Ada Ü. Köse tarafından düzenlenen atölyelere, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Saha Çözüm Ekibi, Çözüm Masası personeli ve Halkla İlişkiler İdari İşler personeli katıldı.