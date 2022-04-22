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‘Sağlıklı okullar sağlıklı gelecek’ protokolü imzalandı

Muğla’daki okullarda sağlıksız beslenme, obezite gibi hastalıkların önceden belirlenmesine yönelik Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde; İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça hazır bulundu.

MUĞLA 22.04.2022, 14:41
‘Sağlıklı okullar sağlıklı gelecek’ protokolü imzalandı

Muğla’daki okullarda sağlıksız beslenme, obezite gibi hastalıkların önceden belirlenmesine yönelik Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde; İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça hazır bulundu.

İmzalanan protokolü çerçevesinde; sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşamın neden olduğu çocukluk çağı obezitesi ile bunlara bağlı erken yaşta gelişebilen kronik hastalıkların müdahale alanlarının belirlenerek kontrol altına alınması ve okul çağındaki çocuklarda boy kısalığının erken dönemde tespit edilerek önlenmesi amaçlanıyor.

“Muğla’daki üç çocuktan biri obezite riski altında”

Muğla’daki her üç çocuktan birinin obezite ile ilişkili hastalıklar açısından risk altında olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, “Çocukluk döneminde görülen obezite; kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, hareket sistemi sorunları, ruhsal sorunlar, okul başarısızlıkları ve kendine değer vermeme gibi sorunlara neden olmaktadır. İlimizdeki obezite düzeyinin yüksek olması, okul özelinde varsa bu duruma zemin hazırlayan faktörlerin araştırılması ve çıkan sonuçlar doğrultusunda müdahale çalışmalarının yapılması protokole temel oluşturuyor” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “İlimizdeki 6-9 yaş grubu çocuklarda obezite düzeyinin ülkemiz ortalamasından anlamlı şekilde yüksek olması, bizleri İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte böyle bir çalışmanın içinde yer almamıza vesile oldu. Obezite ile mücadele amacıyla yürütülen "Sağlıklı Okullar Sağlıklı Gelecek" projesi ile sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmayı ve okullarımızda sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Protokolle Muğla genelindeki tüm özel/kamu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından antropometrik ölçümlerinin (boy uzunluğu ve vücut ağırlığı) alınarak büyüme göstergelerinin (zayıflık, normal ağırlık, kiloluluk ve şişmanlık, bodurluk) saptanması sağlanacak. Okulların beslenme, fiziksel aktivite ve ulaşım seçenekleri hakkında bilgi toplanacak. Öğrencilerin okul kantinlerinde sağlıklı besinlere ulaşılabilme durumları belirlenecek. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak risk düzeyi diğerlerinden yüksek çıkan ilçe veya okullar ile ilgili müdahale çalışmaları yürütülecek. Yapılan değerlendirmeler sonucu sağlık riski yüksek çıkan öğrencilerin aile hekimlerine yönlendirilmesi sağlanarak öğrenci ve ailelerine ilçe sağlık müdürlüğü ve sağlıklı hayat merkezleri aracılığı ile gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi sağlanacak.

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