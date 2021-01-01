Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 6 ay daha uzatıldı

Dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de etkisini sürdüren Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde ve Muğla’da alınan önlemler devam ediliyor. Önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu taşıma araçları, taksiler ve ödeme noktaları dahil bir çok yerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgını ile mücadelede büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmetine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede 14 resmi plakalı sağlık çalışanı servis otobüsü ve tüm ilçelerde belediyeye ait siyah plakalı (MUTTAŞ) toplu taşıma araçları ile sürdürdüğü ücretsiz servis hizmetini 30 Haziran tarihine kadar uzattı.

Başkan Gürün: “Sağlık kahramanlarımız için ne yapsak az”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Virüsle mücadelede en ön cephede savaşan, bu süreçte ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan, fedakar sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Onlara destek olabilmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Sağlık kurumları ile evleri arasında onların huzurlu, diğer vatandaşlarımızdan izole bir şekilde seyahat edebilmelerini, işlerine, evlerine akıllarında soru olmadan gidebilmelerini sağlamak için 11 ilçemizde araçlarımızı sağlık kahramanlarımızın hizmetine sunduk. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha rica ediyorum” dedi.