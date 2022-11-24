Sağanak yağışta Büyükşehir ekipleri teyakkuzda

Muğla’da iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası yerleşim birimlerinde olumsuzluk yaşanmaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat yaşanması muhtemel olumsuzluklar için görev başında bekliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi devam eden kuvvetli sağanak yağışlar Muğla’nın değişik ilçelerinde 5 konut, 6 iş yeri su baskını, 104 kanal tıkanıklığı ve 7 dereye 67 personel, 39 araçla müdahalede bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yağışlar devam ettiği sürece teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyduğunuz takdirde bizimle 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz” denildi.