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Sabah ezanı ile birleşen dolunay görüntüleri, izleyenleri hayran bırakıyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde özel bir çalışma ile çekimleri yapılan dolunayın görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Çekimlerin sabah ezanı ile birleşmesi görüntülere ayrı bir güzellik kattı.

MUĞLA 19.06.2022, 13:36
Sabah ezanı ile birleşen dolunay görüntüleri, izleyenleri hayran bırakıyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde özel bir çalışma ile çekimleri yapılan dolunayın görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Çekimlerin sabah ezanı ile birleşmesi görüntülere ayrı bir güzellik kattı.

Fotoğraf sanatçısı ve doğasever Taner Genel, tarafından uzun süren çalışmalar sonucu dolunay en ince ayrıntılarına kadar görüntülendi. Gece yarısı başlayıp, sabaha karşı 04.35’e kadar devam eden çekimlerde dolunayın görüntüsü böyle kaydedildi. Dolunayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı.

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